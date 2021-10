Florian Noack : Lyapunov 12 Etudes d'exécution transcendante

Le jeune pianiste belge sortira le 4 novembre prochain son nouvel album consacré à Lyapunov, sous le label Dolce Volta. Emilie et Rodolphe vous en parlent !

C'est durant son adolescence que le pianiste belge Florian Noack découvre le monde du piano avec des compositeurs tels que Alkan, Medtner, Chopin ou encore Beethoven grâce au loivre très inspirant Piano Music de Guy Sacre.

Par amour pour la littérature russe et grâce à ses études de musique, il développe une affinité naturelle avec l'héritage russe. Ses transcriptions pour piano, basées sur des oeuvres de Tchaïkovski, Rachmaninov et Rimski-Korsakov, ont attiré l'attention de la presse ainsi que de musiciens tels que Boris Berezovsky et Dmitri Bashkirov. Parmi les éloges à son égard, on peut noter le prix Echo Klassik en 2015, le Prix International de musique classique et l'Octave de la musique également. De plus, Florian Noack enseigne l'art de son instrument en donnant régulièrement des master classes.

Avec ce nouvel album, Lyapunov : 12 Etudes d'exécution transcendante, le pianiste nous livre des pages encore méconnues. A l'instar des 12 Etudes d'une exécution transcendante de Liszt, que Lyapounov vénérait, ces oeuvres visionnaires et colorées, empreintes par endroit du folklore russe, exigent de l'interprète autant de prouesses techniques que de sens poétique. Florian Nock surmonte leurs innombrables difficultés avec un brio magnifique, assorti d'une exemplaire musicalité.

Retrouvez ici, une interprétation de Lyapounov enregistrée en 2012 :