Enchanted Island par l'ensemble Voces8 chez DECCA

L’ensemble vocal britannique Voces8 sort souvent des sentiers battus en nous proposant des disques aux programmes originaux. Avec leur nouvel opus, “Enchanted Island”, il nous emmène sur des terres brutes et enchantées. La pochette du disque annonce la couleur : nous allons parcourir des terres brumeuses, tous droits sortis du seigneur des anneaux ou de Game of throne pour nous accompagner dans ce périple féérique, ils ont choisi dix-sept titres venus d’horizons très différents, mais qui ont le point commun d’être ténébreux, mélancoliques et méditatifs.

On part de mélodies traditionnelles irlandaises et écossaises pour aller vers des œuvres actuelles de John Tavener ou Thomas Adès en passant par des musiques de films ou des chansons de Radiohead. Parfois le chœur est a capella, parfois juste accompagné d’un violoncelle ou d’une flûte.

Un voyage captivant et apaisant admirablement chanté par ces 8 musiciens.

Samuel Barber

Agnus Dei op 11 - pour ensemble vocal a cappella

Voces8