Édouard Lassen - Reinoud van Mechelen & Anthony Romaniuk, ©

Vous le savez, Reinoud van Mechelen fait parti de nos coups de cœur. Aujourd'hui, on vous en parle une nouvelle fois avec cet album paru en novembre dernier et consacré à Édouard Lassen.

Le compositeur belge d'origine danoise, Édouard Lassen, n’a jamais cessé de composer. Son abondante production illustre toutes les formes musicales de la seconde moitié du XIXe siècle, depuis les pièces pour piano jusqu’aux œuvres lyriques, chorales, symphoniques ou concertantes. Ce qui a assuré sa reconnaissance internationale, ce sont, d’une part, ses musiques de scène et, d’autre part, ses plus de 260 lieder dont la composition s’étend de manière ininterrompue et régulière de 1857 à sa mort en 1904. Cette forme brève s’adaptait idéalement à son tempérament empreint d’universalisme, assumant un héritage culturel duplice.

En 2021, le label Musique en Wallonie a fêté ses 50 ans et continue de valoriser le patrimoine wallon et bruxellois. Parmi les nouveautés du label, on retrouve donc cet album avec le ténor Reinoud van Mechelen en tête d'affiche et accompagné au piano d'Anthony Romaniuk. Ensemble, ils explorent les mélodies du compositeur. La séduction immédiate de ses lieder repose sur l’alliance des cultures françaises et allemandes, un mariage parfait entre mélodies et talents dramatiques. C’est ce répertoire – admiré par Liszt ou Malher mais ostracisé par la montée du nazisme – dont Reinoud Van Mechelen et Anthony Romaniuk entendent ranimer le souffle.

