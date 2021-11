Dowland : Lachrimae – Zachary Wilder & la Chimera

Ce 24 septembre dernier est paru chez La Musica, un disque reprenant les très célèbres Lachrimæ de John Dowland par Zachary Wilder et La Chimera. Emilie et Rodolphe vous en parlent aujourd’hui.

S'il y a bien un mot que l'on peut associer à John Dowland (1563-1626), c'est la mélancolie. Ce luthiste et chanteur, à la gloire principalement posthume, est un symbole assuré de cette sensible langueur caractéristique de la musique élisabéthaine. Le compositeur resta dans l'oubli jusqu'au XXe siècle. Avant cela et faute d'avoir été engagé par la reine Elisabeth, il erra et vécut principalement à l'étranger; transitant par Paris, la cour de Brunswick, l'Italie, une nouvelle fois l'Allemagne pour ensuite se poser au Danemark durant 8 ans. Il finit par revenir définitivement en Angleterre au service du roi en 1612.

En ce qui concerne son style, il est qualifié d'anglais et élisabéthain au début de sa carrière pour ensuite être situé entre la Renaissance et le baroque sans réellement appartenir à aucun. Ses années d'errance ont très certainement un rôle à jouer dans cette ambivalence à un tel point que Dowland a mélangé plusieurs styles nationaux : le baroque français, le virtuose italien ou la polyphonie anglaise. Un style emprunté mais finalement très personnel.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis John Dowland, musicien mélancolique, mais pas que...

Ce 24 septembre dernier est paru chez La Musica, un disque reprenant ses très célèbres Lachrimæ baignant dans cette mélancolie parfois déchirante. L'oeuvre du compositeur anglais nécessite un art du chant accompli. C'est pourquoi en grands experts de la musique du XVIIe siècle, Eduardo Egüez et La Chimera entourent un grand diseur, le ténor Zachary Wilder.

En voici un extrait, lors de la session d'enregistrement du disque :