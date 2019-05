A la découverte d’un jeune artiste britannique de 23 ans : Martin James Bartlett. Il a déjà fait beaucoup parler de lui en Grande Bretagne. Il a remporté en 2014 le prix BBC du jeune musicien. Il a fait ses débuts au Proms l’année suivante. En 2016, il s’est produit dans la cathédrale Saint-Paul de Londres pour le 90ème anniversaire de la reine. Et enfin, en 2017, on le retrouve finaliste du concours Van Cliburn. Il a depuis signé avec le label Warner.

à lire aussi article A 17 ans, Martin James Bartlett remporte le prix BBC du jeune musicien de l’année

Son premier récital s’intitule Love and Death. L’Amour et la mort… le titre lui a été inspiré d’une des Goyescas de Granados, présente sur le disque. Il a ensuite choisi d’autres oeuvres autour de ses thèmes. D’un côté la passion avec Widmung chant d’amour de Robert Schumann à Clara, le rêve d’amour ou les sonnets de Pétrarque de Franz Liszt. De l’autre la mort : la transcription de la Mort d’Isolde de Wagner ou la 7e sonate de Prokofiev, symbole d’un monde dominé par le chaos et l'incertitude. Un programme qui demande des techniques de jeu et des énergies différentes. Et s'il sait se montrer doux et sensible dans les chants d’amour, on le retrouve aussi engagé et presque violent chez Prokofiev. Un jeune musicien qui affirme déjà sa force de caractère.

Programmation musicale

Franz Liszt

Sonnet 47 de Pétrarque

Martin James Bartlett

Serge Prokofiev

Sonate n°7 : final

Martin James Bartlett