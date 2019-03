Dialogues, d’Andrea Lucchesini

Ce proche de Luciano Berio met en regard deux artistes du passé avec deux musiciens du 20e siècle, Scarlatti dialogue avec Luciano Berio et Schubert avec Jörg Widmann. C’est Luciano Berio lui-même, en accord avec le pianiste, qui a choisi les six sonates de Scarlatti qui feraient face à ses 6 Encores. Leur dialogue en forme de contraste surprend, mettant en valeur la modernité d’écriture des deux artistes, mais aussi leur quête d’un nouveau monde sonore. La fantaisie de Scarlatti face au microcosme radical de Berio.

La confrontation entre Jörg Widmann et Franz Schubert est encore plus saisissante. Ce compositeur, chef et clarinettiste de 45 ans est un amoureux de l’univers Schubertien. Son cycle Idyll and Abyss, réminiscences de la musique du viennois, sublime les moments musicaux de Schubert. Il agit comme un miroir déformant qui reflète et accentue la brillance de ces pièces romantiques écrit le pianiste. Elles n’en paraissent que plus intenses. Un programme intelligent qui sort des sentiers battus

Franz Schubert

Moment musical en fa min op 94 n°3 D 780 n°3 - pour piano

Jorg Widmann

Idyll und Abgrund : 3. WieeineSpieluhr / 4. Scherzando - pour piano

Franz Schubert

Moment musical en ut dièse min op 94 n°4 D 780 n°4 - pour piano

Domenico Scarlatti

Sonate pour piano en La Maj K 342 L 191

