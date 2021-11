Dans l'air du soir - Elodie Vignon

Dans l’air du soir propose l’exploration d’une période qui trouve sa lignée directe dans le piano du début du XXIème français. Pour son troisième album pour le label Cypres, Élodie Vignon choisit la voix du romantisme.

C'est grâce à la collaboration avec ce label indépendant belge qu'Elodie Vignon aura l'opportunité de réaliser ses débuts discographiques. En 2018, elle sort un premier disque dédié à Claude Debussy. Un premier opus qui rencontre un grand succès tant auprès du public qu'auprès des critiques. Deux ans plus tard, elle poursuit avec un autre album consacré à Henri Dutilleux :

Elle nous revient aujourd'hui avec un regard croisé entre le Franz Liszt intime et le jeune Isaac Albéniz. Si les deux compositeurs romantiques sont d’origine différentes, les deux esthètes sont unis par le goût du voyage, et leurs affinités avec la France, sa langue, et sa culture. Liszt et Albéniz ont tous deux rencontré Debussy, qui reste l’épicentre du travail discographique dans lequel Elodie souhaite s’inscrire. « Dans l’air du soir » propose donc l’exploration d’une période qui trouve sa lignée directe dans le piano du début du XXIème français. On y découvre d’abord la Suite espagnole d’Albéniz, qui dresse un portrait sensoriel et olfactif de l’Espagne traditionnelle. En miroir de cette fresque, le Liszt des trois sonnets apparaît sensuel et spirituel à la fois, dévoilant une virtuosité jamais dénuée de poésie dans les trois études de concert.