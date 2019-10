Concertos pour violon de Beethoven & Sibelius par Christian Tetzlaff

Deux oeuvres séparées par les années, mais qui portent en elles une sorte de joie circassienne nous dit le musicien.

D’un côté, le concerto de Beethoven au violon acrobate et léger. De l’autre, le concerto de Sibelius au violon funambule et exalté. Et dans tous les cas, un orchestre félin et indomptable dirigé par Robin Ticciati, qui accompagne le violoniste dans toutes ces expériences sonores.

Christian Tetzlaff a mûri depuis ses premiers enregistrements : sa vision de ces oeuvres s’est étoffée, son violon a pris de l’assurance. Son jeu léger et transparent ne recule devant aucune difficulté.

Voilà une nouveauté marquante de ce début de saison.