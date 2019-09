Clément Janequin & Claude Le Jeune par l'ensemble suisse Thélème

Ces passionnés de musique de la renaissance ont décidé d’enregistrer une trilogie autour de Clément Janequin.

Le premier volume rapprochait Janequin et Schubert. Le troisième mettra en miroir Janequin et la musique du 21ème siècle.

Quant au 2ème volume, qui nous occupe donc aujourd’hui, il propose une rencontre entre Janequin et Claude le Jeune. Choix logique car il y a une filiation forte entre ses deux compositeurs/ Claude Le Jeune a même repris certaines musiques de Janequin.

"Amour et Mars", c’est le titre de ce programme autour de la conquête et de l’amour. Un programme passionnant porté par un ensemble dont on suivra désormais toutes les aventures discographiques.