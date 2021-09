Chopin : Piano concerto No.; Scherzi - Seong-Jin Cho

Après le succès de son premier album studio pour Deutsche Grammophon (Concerto pour piano No.1 de Chopin et les Quatre Ballades), Seong-Jin Cho attendait avec impatience la sortie de son enregistrement du deuxième concerto pour piano de Chopin, toujours.

C'est chose faite et pour cela le pianiste s'est, à nouveau, associé au London Symphony Orchestra ainsi qu'à Gianandrea Noseda, le chef d'orchestre avec qui il avait déjà collaboré par le passé.

On ne vous présente plus Chopin évidemment mais le parcours de Seong-Jin Cho mérite quelques lignes tellement il est époustouflant.

C'est en 2015 que le jeune pianiste attire l'attention en remportant le premier prix au Concours international Chopin à Varsovie. Quelques mois plus tard, il signe un contrat d'exclusivité avec Deutsche Grammophon. Très demandé, il travaille avec les orchestres les plus prestigieux dont -entre autres -: l'Orchestre de Paris, le Philadelphia Orchestra ou le Münchner Philharmoniker.

Détenant une musicalité innée ainsi qu'un talent écrasant, Seong-Jin Cho s'est imposé comme l'un des artistes les plus remarquables de la scène actuelle. A propos de Chopin, il dit :

La Musique de Chopin est très honnête, elle reflète sa personnalité émotionnelle et cela montre qu'il n'avait pas peur de communiquer sa musique au public et au monde

Et si vous jugiez du talent par vous-même ?