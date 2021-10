Chopin : Piano Concerto N°1 - Maria João Pires

La carrière de Maria João Pires débute à l'âge de 5 ans, en 1949 et avec un récital de Mozart. Elle grandit dans une famille opposée au régime mis en place au Portugal et fréquente le conservatoire de Lisbonne. Elle gagne plusieurs grands prix et notamment celui du bicentenaire de la naissance de Beethoven à Bruxelles, en 1970, ce qui la rend célèbre.

Cependant, son parcours musical a été plusieurs fois interrompue pour être reprise ensuite mais jamais elle ne cessa d'interpréter Mozart, Beethoven ou Schumann.

En 2007, elle reçoit la Médaille d'or du mérite des beaux-arts en Espagne. Entre 2012 et 2016, elle est Maître en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth en Belgique. Il y a 3 ans, il est annoncé que la pianiste met fin à sa carrière d'interprète mais elle continue à enseigner tout de même.

Aujourd'hui, nous la retrouvons grâce à Deutsche Grammophon et un enregistrement inédit datant de juillet 1991. Le Concerto en mi mineur Op.11 de Chopin fut gravé par l'artiste et le chef d'orchestre André Previn; ils l'avaient toutefois écarté au profit d'un autre enregistrement. Ici, la pianiste portugaise se distingue par son jeu abondant, très polyphonique et vivant. Jugez-en par vous-même :