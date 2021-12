Chopin – Bruce Liu, © *

Si vous avez manqué d’écouter les prestations du grand gagnant de la 18ème édition du Concours Chopin alors Deutsche Grammophon vous offre l’occasion de vous rattraper avec ce disque paru en novembre.

Dans cet opus, le célèbre label nous offre diverses performances que le jeune lauréat canadien de 24 ans, Bruce Liu, a livrées à la Philharmonie nationale de Varsovie. Et si vous ne connaissez pas ce pianiste, on vous en dit un peu plus.

Né le 8 mai 1997 à Paris, il est diplômé du Conservatoire de Montréal auprès de Richard Raymond et est actuellement élève de Dang Thai Son. Il a joué avec de grands ensembles, dont le Cleveland Orchestra, l'Orchestre philharmonique d'Israël, l'Orchestre symphonique de Montréal et l'Orchestre des Amériques, et a fait des tournées avec le China NCPA Orchestra en Amérique du Nord.

Une sonorité, belle et généreuse, un jeu épuré et fluide, qui frappe souvent par son élégance, distinguent aisément le lauréat Franco-Canadien âgé de vingt-quatre ans : les Mazurkas et les quelques études séduisent particulièrement par leur probité. Bruce Liu a fait l’unanimité lors du concours. A chacun des trois tours, il a obtenu le meilleur score cumulé ! De plus, il a été le seul pianiste à recueillir l’unanimité des 16 membres du jury. On peut le dire, le jeune pianiste a donc dominé la compétition du début à la fin !

Jugez-en par vous-même avec cette vidéo de son passage lors de la dernière étape: