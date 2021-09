Chopin : 12 Etudes, Op.25 & 4 Scherzi - Beatrice Rana

Son dernier enregistrement Ravel / Stravinsky fut un grand succès. Au compteur : un choc Classica de l'année et un Diapason d'or !

En ce mois de rentrée, la talentueuse pianiste Beatrice Rana revient. Le 24 septembre prochain sortira son nouvel album consacré cette fois à Chopin.

La jeune pianiste (28 ans) italienne débute l'étude du piano à l'âge de quatre ans et donne son premier concert tout juste un an après. A neuf ans, elle interprète déjà, au piano et avec un orchestre, le concerto n°5 en fa mineur de Bach. Ensuite, elle sera formée au Conservatoire Nino Rota dans la classe de Benedetto Lupo et elle en sort diplômée à seulement seize ans ! Après l'Italie, c'est à Hanovre qu'elle atterri pour poursuivre son apprentissage à la Hochschule für Musik.

Son parcours d'études est parsemé de plusieurs prix internationaux mais c'est en 2011 que le grand public la découvre car elle remporte le premier prix ainsi que tous les prix spéciaux du jury du Concours musical international de Montréal. En bref, la carrière de la prodigieuse Beatrice Rana est lancée !

Avec les Etudes et Scherzi qu'elle nous présente aujourd'hui, la pianiste mêle liberté, rigueur et musicalité certaine. Ces oeuvres, nous les connaissons bien mais la séduction opère encore... avouons-le.

Et pour que vous soyez séduits, vous aussi, la voici interprétant le Scherzo No.3 en do dièse mineur, Op. 39 :