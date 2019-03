Cavalli : Ombra Mai Fu - Opéra Arias

Cet ancien élève de Monteverdi fut un des compositeurs les plus populaires de son temps, étendant son influence musicale à toute l’Europe.

Après les chefs René Jacobs et Leonardo Garcia Alarcon, Philippe Jaroussky s’est plongé dans les partitions de Cavalli : il a choisi vingt airs qui nous montrent les différentes facettes du musicien et qui nous prouve à quel point il sut manier les affects et le drame.

Francesco Cavalli

Xerse : ombra mai fu (Acte I Sc 1) Xerse

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Orchestre Artaserse

Gliamori d'Apollo e die Dafne : Misero Apollo (Acte III Sc 3) Apollo

