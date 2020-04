Carl Loewe : Das Sühnopfer des neuen Bundes

Une découverte de l’œuvre religieuse de Carl Loewe chez le label Oehms Classics.

[première diffusion : 11 avril 2019]

C’est une œuvre rare qui à elle seule symbolise toute la tradition qu’entretiennent les allemands avec la musique. On y entend les racines luthériennes, le gout pour la musique de Bach, la tradition du chant choral avec ici des parties vocales simples qui peuvent être chantées par des amateurs, car en Allemagne – aujourd’hui encore – on aime chanter ces hymnes et chorals.

Carl Loewe est pétri de la culture protestante du nord de l’Allemagne. Même s’il demeure plus connu pour ses Ballades que pour son œuvre religieuse, Loewe – également organiste et chef d’orchestre – a composé plus de 17 cantates, motets et oratorios.

L’œuvre, datée de 1847, exprime aussi bien la passion du Christ que de Madeleine au pied de la croix. Le label Oehms Classics nous offre ici la version de référence de cette œuvre. Mi passion, mi oratorio, sans l’ennui des récitatifs ; c’est une écriture orchestrale qui ressemble à celle de Mendelssohn, fraîche et transparente, pour une œuvre qu’on découvre avec ravissement.