La Symphonie fantastique de Berlioz par Les Siècles et François-Xavier Roth

Cette version sur instruments d’époque avait connu un grand succès. Dix ans plus tard, année Berlioz oblige, François-Xavier Roth a donc décidé de réenregistrer la pièce, avec toujours autant d'inspiration.

Sa symphonie est animés et colorée, vive et contrastée. On se retrouve au cœur de l’orchestre berliozien, les instruments d’époque donnant une couleur particulière et. fantastique à cette oeuvre !

Une version brillante et irrésistible.