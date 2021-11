Camille Saint-Saëns - Astrig Siranossian, Philharmonie Südwestfalen & Nabil Shehata

2021 marque la commémoration de la disparition de Camille Saint-Saëns et le moins que l'on puisse dire c'est le monde classique lui fait honneur ! Aujourd'hui, découverte de ce disque paru il y a quelques jours chez Alpha Classics.

La violoncelliste Astrig Siranossian interprète le premier des deux concertos pour violoncelle qu'a écrits Saint-Saëns. Composé en 1872, il se caractérise par son mouvement unique en trois parties et une irruption tonitruante du violoncelle dès le début de l’oeuvre.

Elle est accompagnée par la Philharmonie Südwestfalen et son chef Nabil Shehata, qui est aussi un grand contrebassiste, soliste à la Philharmonie de Berlin dans les années 2000 et très engagé au sein du West-Eastern Divan Orchestra de Daniel Barenboim dont Astrig est membre également.

L’hommage se poursuit par l’une des cinq symphonies de Saint-Saëns, la Première, Op. 2, qu’il compose alors qu’il n’a que dix-huit ans. La célèbre Bacchanale, danse aux accents orientalistes de l'Acte III de l'opéra Samson et Dalila complète ce programme habile.