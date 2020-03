Buxtehude : Cantates pour voix seule - La Rêveuse

Dans leur 3e opus consacré à l’œuvre de Dietrich Buxtehude, l’ensemble la Rêveuse de Florence Bolton et Benjamin Perrot s’intéresse cette fois à sa production vocale.

Ce sont les cantates pour voix seule que l’on trouve au centre de ce nouvel opus de l'Ensemble La Rêveuse. Des pièces empreintes de théâtralité et de musique italienne portée par la voix claire et de Maïlys de Villoutreys, soprano qui sublime ces œuvres spirituelle et novatrice.

Une nouvelle manière de découvrir ce musicien qui eut une immense influence sur ses contemporains : “Une fois installé à Lübeck - écrit Florence Bolton - Buxtehude ne bouge plus. c’est le monde qui vient à lui : il reçoit des musiciens, des admirateurs et surtout des élèves qui n'hésitent pas à traverser l’Europe, à pieds ou en voiture à cheval, à une époque où les routes sont encore peu sûres et où tout voyage reste une aventure".