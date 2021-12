Bruckner: Symphony No. 4 in E-Flat Major - Bamberger Symphoniker

En proie au doute quant à ses oeuvres, Anton Bruckner a révisé son travail de nombreuses fois. Jakub Hrusa et le Bamberger Symphoniker nous présentent ici toutes les versions de la Quatrième Symphonie du compositeur appelée la "Romantique".

La Quatrième Symphonie occupe une place particulière dans le cycle symphonique d'Anton Bruckner. Elle annonce le cycle des symphonies "mûres" et avec elle, le compositeur s'adressait directement à son public et voulait être compris par celui-ci. Il y est parvenu. Aujourd'hui, la "Romantique" est l'une des symphonies les plus populaires de Bruckner. Pourtant, il l'a révisée maintes et maintes fois. Il l'achève en 1874, compose un nouveau final en 1880 mais toujours insatisfait, retouche son travail un an plus tard. Un compositeur peu sûr de lui et en proie aux critiques qui le poussent à revoir son travail sans cesse.

Avec le Bamberger Symphoniker, qui peut s'appuyer sur de nombreuses années d'interprétation de Bruckner, Jakub Hrusa a désormais enregistré toutes les versions de la Quatrième Symphonie. Pour un chef d'orchestre, c'est une occasion unique de pouvoir enregistrer toutes les versions d'une symphonie! De plus, comme le dit Hrusa, le projet permet au public intéressé de se faire sa propre opinion sur la qualité et l'adaptation de la version respective. De cette façon, les auditeurs peuvent décider eux-mêmes si le compositeur avait raison dans ses doutes et s'il est logique de dresser une version contre l'autre. Et vous, qu'en pensez-vous ?

