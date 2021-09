Bruch - String Quintets & Octet - WDR Sinfonieorchester Chamber Players

Max Christian Friedrich Bruch (1838 - 1920) est un compositeur allemand, un des plus productifs de son époque d'ailleurs. Pourtant, on ne retiendra de lui que son premier concerto pour violon en sol mineur. Le reste de son œuvre a disparu sous les bombes allemandes ou simplement oublié. Et quel dommage !

L'histoire de la musique retiendra plus facilement les compositions de Brahms, son cadet de 5 ans et pourtant, celles de Bruch n'ont pas à rougir. Comment alors expliquer cet oubli ?

Il faut dire que la longévité de Max Bruch lui a nui, aussi contraire que cela puisse paraître. A l'époque, son style romantique devient de moins en moins adéquat face aux révolutions de son temps menées par Debussy, Bartok, Ravel ou encore Stravinski. Cependant, cette dernière explosion du romantisme que l'on trouve dans les trois œuvres de ce programme est réellement touchante et bouleversante.

C'est en 1918 qu'il compose les deux Quintettes à cordes en la mineur et en mi bémol majeur. La Première guerre étant passé par là, c'est malade et solitaire qu'il adressera, via ces compositions, un adieu à une Europe à jamais disparue ainsi qu'à la vie.

Max Bruch disparaitra quelques temps plus tard, le 2 octobre 1920 et laissera plus de 200 œuvres musicales. Les trois reprises dans cet album sont offertes de manière exemplaire par l'orchestre de la WDR de Cologne.