Brahms & Zemlinsky : Piano Trios - Feininger Trio, © *

Le Feininger Piano Trio, basé à Berlin, se lance dans un projet d'enregistrement des trois trios de Brahms, en les associant à la musique de trois compositeurs viennois qui sont tombés sous l'influence de Brahms.

Dans son cycle d'enregistrement, le Feininger Trio associe chacun des trois trios pour piano écrits par Brahms avec une œuvre d'un autre compositeur viennois : Alexander Zemlinsky, Ernst Krenek et Erich Wolfgang Korngold, respectivement . Les trois trios avec piano de Brahms comptent parmi les réalisations suprêmes du genre, et les membres du Feininger Trio voulaient explorer comment le genre trio avec piano s'est développé dans le sillage du maître.

Les jeunes compositeurs se sont inspirés de l'héritage de Brahms tout en ouvrant une nouvelle fenêtre sur le modernisme et le XXe siècle, et c'était le critère principal dans le choix des trois couples. Les similitudes biographiques entre Korngold, Krenek et Zemlinsky dans leurs premières années ont également joué un rôle majeur dans la sélection du Feininger Trio. Malgré de grandes différences stylistiques, un fil rouge dans la vie de leurs trois compositeurs les relie tous à Brahms.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

La connexion était forte. Comme le dit Alexander Zemlinsky, les jeunes compositeurs tentent de se surpasser en écrivant dans une veine aussi brahmsienne que possible. Le jeune Zemlinsky connaissait Brahms et appréciait le soutien du compositeur plus âgé. Il n'était pas l'élève de Brahms, mais le trio avec piano op. 3 a beaucoup en commun avec Brahms.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Mise en onde : Adelino Melo