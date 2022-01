Brahms: The Symponies - Christoph Eschenbach, ©

Christoph Eschenbach s'est toujours passionné pour la musique de Brahms. Aujourd'hui, le label Berlin Classics nous présente un album reprenant l'intégrale des symphonies. On écoute !

Christoph Eschenbach, chef d'orchestre et pianiste actif sur la scène mondiale, est célèbre pour la diversité de son répertoire et pour la profondeur de ses interprétations. Il est un infatigable promoteur et nourricier de jeunes talents musicaux, détenteur de grandes récompenses musicales et, depuis le début de la saison 2019/20, il est le chef principal du Konzerthaus Orchestra Berlin. Après avoir pris le poste de chef d'orchestre avec le Houston Symphony Orchestra en 1988, il a enregistré toutes les symphonies de Brahms.

Rien n'a radicalement changé dans ma perspective depuis lors. Certains détails ont subi des développements, ainsi que des progrès sur le plan psychologique et, en lien avec cela, une approche renouvelée de la coloration et de la façon dont je taquine ces couleurs de la partition. Cela dit, ce n'est pas une vision fondamentalement nouvelle de Brahms. À mon âge « avancé », je suis simplement heureux de pouvoir développer davantage les choses lorsque je me concentre intensément sur un morceau de musique.

Eschenbach a étudié Brahms en profondeur et a constamment développé sa vision du compositeur. La collaboration avec un orchestre qui, en plus d'excellents solistes, possède un son de cordes très 'brahmsien', s'avère être une parfaite symbiose. Alors que les symphonies 1 et 3 ont été jouées à guichets fermés, les numéros 2 et 4 ont dû être enregistrés dans une salle de concert vide en raison de la pandémie. Les ingénieurs du son ont pu facilement compenser et, par conséquent, il n'y a pas de grand contraste entre les enregistrements en direct et ceux réalisés dans des conditions de studio.

