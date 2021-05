Brahms : Symphonie n°2 & Ouverture pour une fête académique - Gewandhausorchester Leipzig, Herbert Blomstedt

Herbert Blomstedt nous offre une intégrale des symphonies de Brahms à la tête de l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dont il a été directeur musical par le passé.

Je reste jeune grâce à la musique. J'ai une grande curiosité et de ce fait, je suis toujours comme un enfant.

A 93 ans, le chef d’orchestre Herbert Blomstedt confie qu’il a toujours des choses à apprendre sur les grands chefs d'œuvre du répertoire.

Il a entamé une intégrale des symphonies de Brahms, dont nous vous avions déjà présenté le premier volume dans En Pistes. Dans le livret de ce 1e volume, Herbert Blomstedt disait à quel point il se sentait heureux, béni, de pouvoir travailler avec « les musiciens les plus extraordinaires, les plus sensibles et les plus imaginatifs qu’il puisse souhaiter ».

Voici venir aujourd’hui la Symphonie n°2, et la grande Ouverture pour une fête académique, un enregistrement duquel se dégage une fraîcheur et une lumière telles qu’il est difficile d’y résister. On sent toute la complicité qui existe entre le chef et ses musiciens qui nous offrent un Brahms charnu et puissant, si tant est qu'on aime les interprétations robustes et romantiques.