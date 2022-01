Brahms: Piano Trios 2 & 3 - David Haroutunian, Mikayel Hakhnazaryan, Sofya Malikyan, © *

Les trois musiciens de cet album aiment jouer ensemble depuis longtemps et c'est le premier d'une série d'enregistrements qui verra tous les trios pour piano de Brahms enregistrés ainsi qu'un album explorant la musique de chambre arménienne.

Les trois musiciens du trio se connaissent depuis leur enfance, mais c’est récemment qu’ils ont décidé de se réunir autour du répertoire du trio avec piano. Après s’être connus à l’école Tchaïkovski à Erevan, ils ont quitté leur pays natal afin d’étudier dans les conservatoires les plus réputés du monde à New York, Paris, Londres, Bâle. Depuis ils ont chacun sillonné les plus grandes scènes mondiales avec des partenaires tels Mischa Maïsky, Kim Kashkashian, Paul Badura-Skoda, Gary Hoffman, Miklós Perényi, Elisabeth Leonskaja ou Paul Meyer pour n’en citer que certains. C’est avec une certaine expérience qu’ils se retrouvent quelques années plus tard pour apporter un regard musical accompagné d’un vécu personnel et artistique car les trois artistes vivent chacun dans une capitale européenne différente.

En ce qui concerne Brahms, ce dernier a vivement ressenti l'ombre de Beethoven. C'est cette présence imposante qui a incité le jeune Brahms à maîtriser son art et à établir sa voix. Le Premier Trio avec Piano dans sa forme originale (1854) cité de Beethoven, mais la version révisée n'a aucune trace de la citation. Cette œuvre a été révisée à la fin de la carrière du compositeur. Les 2e et 3e trios pour piano montrent que Brahms avait déjà atteint une maturité complète et que sa voix unique s'était établie avant la révision du trio précédent. Le n°2 date de 1880 et le n°3 de 1886.