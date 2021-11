Brahms : Piano Sonata Op.5 & 7 Fantasien, Op. 116 – Adam Laloum

Véritable icône de la jeune génération du piano français, Adam Laloum consacre son nouvel album à Brahms. Il est paru le 1er octobre dernier chez Harmonia Mundi et on vous en parle aujourd'hui !

Pianiste français né en 1987, Adam Laloum remporte le 1er grand prix et le prix du public du concours Clara Haskil en 2009. Il sort son premier disque entièrement consacré à Brahms début 2011, l’année suivante il est nominé aux Victoires de la Musique classique en tant que "révélation soliste instrumental de l’année ".

Formé au Conservatoire de sa ville natale, le pianiste intègre le CNSMD de Paris à l’âge de 15 ans, dans les classes de Michel Beroff, Denis Pascal et Eric Le Sage. Il travaille également avec Jean-Claude Pennetier, Daria Hovora, Jean Mouillère, Christian Ivaldi ou Vladimir Mendelssohn. Il suit aussi une formation en musique de chambre auprès de Claire Désert et d’Ami Flamme r et participe aux masters classes de Dmitri Bashkirov et Paul Badura-Skoda. Admis en cycle de perfectionnement au CNSMD de Lyon dans la classe de Géry Moutier, il travaille en parallèle avec Evgeni Koroliov à Hambourg.

Après un album consacré à Schubert, Adam Laloum rend visite à Brahms : le jeune prodige du début des années 1850 s’impose d’emblée avec sa fulgurante Sonate n°3 comme le digne héritier de Beethoven et de Schumann. Presque 40 ans plus tard, on le retrouve tout aussi farouche et en rien assagi, bien au contraire : il continue d’explorer des horizons nouveaux dans ses Fantaisies op 116, où se mêlent souvenirs des vieux maîtres du clavier classique et intuitions d’une incroyable modernité.