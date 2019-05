Borodine Vainberg et Chostakovitch : Quatuors à cordes chez Channel Classics

Le Dragon Quartet est un jeune quatuor fondé en 2012 dont on connait bien le premier violoniste puisqu’il s’agit du chinois Ning Feng qui nous a offert, l'année dernière, un incroyable enregistrement des Sonates et Partitas de Bach. C’est lui qui a fondé ce quatuor de haut vol. Un quatuor basé entre la chine et l’Allemagne puisqu’il s’agit de musiciens chinois en poste dans des orchestres allemands.

En 6 ans d’activité ce n’est que leur deuxième disque. C’est dire si à chaque fois ils cherchent une certaine perfection. Ce n’est pas un quatuor qui enchaine les concerts et qui multiplie les enregistrements : non, ils sont un peu hors du temps, mais chaque projet est mené de main de maître.

Ce disque, entièrement consacré à la musique russe est une grande réussite.

Alexandre Borodin

Quatuor à cordes n°2 en Ré Maj : 1. Allegro moderato

Dragon Quartet

Moisei Weinberg

Quatuor à cordes n°5 en Si bémol Maj op 27 : 5. Sérénade

Dragon Quartet