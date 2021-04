Berio To Sing - Lucile Richardot, Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain

Les Cris de Paris et la mezzo-soprano Lucile Richardot, dirigés par le fondateur et directeur artistique de l'ensemble vocal Geoffroy Jourdain, font paraître ce disque dans lequel toutes les facettes de l'écriture vocale de Luciano Berio sont représentées.

Peu de créateurs du XXe siècle se sont montrés aussi inventifs que Berio dans leurs relations à l’histoire de la musique, aux traditions populaires et ancestrales, puisant son matériau dans les succès des Beatles, les ambiances sonores de la rue ou des marchés.

"Je sens depuis toujours un point commun avec ce compositeur : sa fascination pour la voix, la potentialité de la voix et ce qui reste à explorer de la voix." - Geoffroy Jourdain

Geoffroy Jourdain nous brosse ici le portrait d’un explorateur passionné par la voix humaine. Truculent et éruptif dans la Sequenza III, interprétée avec panache par Lucile Richardot, lyrique et caressant dans E si fussi pisci, solennel et envoûtant dans les Cries of London… ce Berio To Sing nous ouvre les portes d’un univers bigarré, follement ludique et réjouissant.

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Les Cris de Paris // Geoffroy Jourdain, direction