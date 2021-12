Beethoven: Violin Sonatas - Clara-Jumi Kang

La violoniste coréenne à la belle carrière interprète les sonates de Beethoven accompagnée du pianiste Sunwook Kim. L'album est paru en septembre dernier chez Accentus Music.

Ludwig van Beethoven a écrit ses 10 sonates pour violon entre 1797 et 1812. Le compositeur a crée lui-même toutes ses premieres oeuvres au piano voilà pourquoi il les a nommées Sonates pour piano forte et violon. Dans l'esprit de la redéfinition du genre par Mozart qui a élevé le violon de son seul rôle d'accompagnement auparavant, les deux parties instrumentales des sonates de Beethoven sont sur un pied d'égalité.

2020 marque le 250ème anniversaire de Beethoven et la violoniste coréenne Clara-Jumi Kang et son partenaire au piano, Sunwook Kim, ont repris ce cycle spécial d'oeuvres de musique de chambre. La musicienne a d'abord travaillé sur l'une des sonates de Beethoven, la Cinquième, dès l'âge de huit ans et peut déjà se prévaloir d'une d'une carrière internationale extrêmement réussie. Avec Sunwook Kim, elle se dote d'un interprète également très expérimenté et ensemble, ils ont développé une lecture inspirante mais aussi très personnelle des Sonates de Beethoven dont cet enregistrement complet est un témoignage impressionnant.

