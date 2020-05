Beethoven ; Variations - Sélim Mazari

Le jeune pianiste a choisi d’enregistrer 4 cycles de Variations de Beethoven. Pari osé pour un premier opus car l'art de la variation est redoutable et impitoyable...

[première diffusion : 7 février 2020]

Il faut avoir une tête bien faite pour avoir tout de suite une vision d’ensemble du cycle. Il faut faire preuve d’engagement, surprendre l’auditeur et donc, ne jamais s’absenter… il faut avoir de l’humour parfois, ce qui est la cas chez Beethoven… Et enfin, il faut maîtriser l’art de la transformation, car l’esprit d’une variation peut basculer d’une seconde à l’autre… Les qualités sont donc nombreuses pour ne jamais perdre l'auditeur.

Et Selim Mazari l'a bien compris. Son approche est si vivante qu'on a souvent l’impression d’être au théâtre. Son piano est vif, varié et coloré, conquérant et tendre. Il tonne puis il murmure. Il s’amuse aussi car certaines variations sont pleines d’humour. On ne s’ennuie pas une seconde. Un disque à découvrir d'urgence !