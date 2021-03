Beethoven : Trios à cordes Opus 9 - Trio Arnold

Voici un nouveau trio à cordes, le trio Arnold, composé notamment du violoniste Shuichi Okada dont nous avions déjà eu l'occasion de vous parler. Les trois musiciens sont passés par l'Académie internationale Seiji Ozawa et ont fondé leur formation en 2018.

Quand on enregistre un premier disque en tant que trio à cordes, il y a un corpus auquel on ne résiste pas, c’est l’opus 9 de Beethoven.

Ce cycle est composé de 3 trios qui furent un terrain de jeu, d’expérimentation et d’essai pour Beethoven avant qu’il ne se lance dans l’écriture de ses quatuors.

Le compositeur laisse donc des œuvres novatrices, audacieuses et ardentes, que le trio Arnold aborde avec gourmandise et justesse.

Un très beau premier disque !