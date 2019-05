Beethoven : Sonates pour violoncelle et piano par Leonard Elschenbroich et Alexei Grynyuk chez Onyx Classics

Nous vous faisons ce matin découvrir le nouveau disque du violoncelliste Leonard Elschenbroich. Ce musicien allemand de 32 ans est un passionné de musique moderne : il commande chaque année une œuvre à un compositeur. Quant à ses disques, ils reflètent cette passion : Lombardi, Dutilleux, Messiaen, Schnittke, Chostakovitch ou Prokofiev sont au centre de ses opus. Il était donc intéressant qu’il choisisse aujourd’hui d’enregistrer les cinq sonates de Beethoven. Il prouve d’emblée qu’il est aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans la musique moderne.

Les sonates pour violoncelle de Beethoven couvrent toute la période de création du compositeur. Elles sont très différentes, exigeantes techniquement, et demandent donc une réelle complicité entre les partenaires. Et c’est ce qui ressort justement de cet enregistrement : Leonard Elschenbroich et Alexei Grynyuk se connaissent depuis longtemps et cela s’entend immédiatement. Ils déploient un dialogue franc et spontané, une conversation subtile qui semble parfois à la limite de l’improvisation. Une interprétation qui nous prouve que les interprètes du 21e siècle ont encore beaucoup à nous dire sur ces chefs d’œuvre classiques.

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano en Fa Maj op 17 : 3. Rondo. Allegro moderato

Leonard Elschenbroich (violoncelle)

Alexei Grynyuk (piano)

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano n°3 en La Maj op 69 : 3. Adagio cantabile – Allegro vivace

Leonard Elschenbroich (violoncelle)

Alexei Grynyuk (piano)