Le pianiste Sunwook Kim est sud-coréen et il a 33 ans. Vainqueur du concours Clara Haskil et du concours de Leeds à tout juste 18 ans, on a déjà pu l'entendre dans les concertos de Beethoven avec Myung Whun Chung mais aussi dans la sonate Hammerklavier.

Beethoven : les trois dernières sonates - Sunwook Kim