Beethoven : Irish Songs – Ricercar Consort

L'ensemble belge de Philippe Pierlot, Ricercar Consort, nous dévoile l'âme celte de Beethoven. L'album est paru le 15 octobre dernier chez Mirare et met le cap sur l'Irlande !

C'est en 1985, avec l'Offrande musicale de J.S. Bach, que l'ensemble Ricercar Consort monte sur scène pour la première fois., ayant déjà acquis une solide réputation internationale avec ses enregistrements et notamment dans les cantates baroques allemandes et la musique instrumentale. Aujourd'hui, sous la direction de Philippe Pierlot, l'ensemble continue d'explorer le répertoire baroque, de la musique de chambre à l'opéra et l'oratorio, et de fasciner les mélomanes avec des performances à la fois profondes et rigoureuses.

Aujourd'hui, l'ensemble nous dévoile l'âme celte de Beethoven avec son nouvel album, Irish Songs. Cet enregistrement comprend une excellente sélection des nombreux arrangements de chansons folkloriques irlandaises de Beethoven, avec de nouveaux arrangements imaginatifs de ses accompagnements, retouchés pour des instruments plus traditionnels que le piano, le violon et le violoncelle originaux.

Les arrangements sont entrecoupés de versions plus conventionnelles d'airs folkloriques irlandais et écossais tirés d'autres sources. Ceux-ci aident à mettre en évidence la remarquable ingéniosité qui préserve le caractère original des chansons folkloriques tout en les amenant à un niveau d'intérêt beaucoup plus élevé.