Bartók: Orchestral Works - Helsinki Philharmonic Orchestra

Susanna Mälkki et les musiciens de l'Orchestre philharmonique d'Helsinki continuent leur exploration du travail orchestral de Bela Bartók dans ce nouvel album paru en octobre dernier chez BIS.

Sur les deux programmes précédents de Bartók, tous deux très appréciés, Susanna Mälkki et ses musiciens de l'Orchestre philharmonique d'Helsinki ont enregistré les trois partitions de Bartók pour la scène (The Miraculous Mandarin, The Wooden Prince et Bluebeard's Castle). L'équipe reprend maintenant deux de ses derniers chefs-d'oeuvre pour orchestre.

Composée en 1936 pour l'Orchestre de chambre de Bâle, Musique pour cordes, percussions et célesta est l'un des exemples les plus purs du style mature de Bartók, avec sa synthèse de musique folklorique, de classicisme et modernisme. L'instrumentation inhabituelle est immédiatement frappante : deux orchestres à cordes assis de part et d'autre de la scène avec des instruments à percussion et à clavier au milieu et vers l'arrière.

En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, Bartók émigre aux États-Unis, où il a d'abord du mal à composer. Cependant, en 1943, il reçut une commande prestigieuse du Boston Symphony Orchestra et, en moins de huit semaines, il composa le Concerto pour orchestre. Dans ce document, il a travaillé avec des contrastes entre les différentes sections de l'orchestre, et le traitement soliste de ces groupes était sa raison d'appeler l'œuvre un concerto plutôt qu'une symphonie.