Baritenor - Rossini : Il Barbiere di Seviglia - Michael Spyres

Connaissez-vous l'existence des "bariténores" ?

Si non, laissez-nous vous expliquer le terme et pour l'exemple, nous prendrons celui de Michael Spyres. Ce chanteur américain fait partie de cette catégorie, c'est-à-dire qu'il dispose d'une voix de baryton avec un aigu développé. Spyres est donc un chanteur à la voix extraordinaire. Il est l'un des rares artistes lyriques à pouvoir chanter des rôles de natures aussi variées.

(...)je chante des rôles qui mélangent des éléments, ou des zones qui appartiennent aux deux catégories, ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. La plupart du temps j'entends dire que je ne devrais pas aborder tel ou tel emploi (...). Une des difficultés que j'ai rencontrée est celle liée à la hauteur de la voix : comme j'avais des aigus on me disait que j'étais ténor, mais vous entendez bien que je n'ai absolument pas une voix haut perchée, elle est au contraire basse.

Michael Spyres, concertclassique.com

L'album vise donc à détruire les carcans et couvre plus de trois siècles d'opéras au travers de dix-huit airs et quinze compositeurs différents. On navigue entre Mozart et Offenbach, entre raretés et airs connus ainsi qu'entre aigus époustouflants et graves bien solides.

Tout un programme ! Et pour cela, le baryton et ténor est accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg placé sous la direction de Marko Letonja auquel se joint le Choeur d'hommes de l'Opéra du Rhin.

