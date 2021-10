Bach Toccatas - Claire Huangci

A seulement 31 ans, la pianiste Claire Huangci peut déjà se vanter d'une impressionnante discographie. C'est à l'âge de 9 ans qu'elle se lance dans une carrière internationale en enchaînant bourses d'études, participations à divers concours et récitals. Elle compte un bon nombre de premiers prix : Concours Mondial de Piano en 1999, Concours International de piano Kosciuszko-Chopin en 2006 ou encore le Concours Internatiol Chopin de Darmstadt en 2009; et plus récemment le Concours Géza Anda en 2018.

Son album précédent "Scarlatti", très apprécié, a montré son attache au répertoire baroque. Aujourd'hui, elle vient une nouvelle fois prouver sa relation très étroite avec le répertoire en reprenant les pétillantes Toccatas de Jean-Sébastien Bach. Dans cet album, elle s'approprie ces oeuvres rarement entendues et présente tout le spectre émotionnel du jeune Bach.

Claire Huangci est à l'aise dans diverses époques musicales et cet opus en est la preuve. Sa diversité musicale entre en jeu et ce tout au long du programme. Déjà adulée par la critique, il n'y a nul doute quant au fait que ce dernier projet sera lui aussi très bien accueilli !