Bach: The Art of Life - Daniil Trifonov, © *

Daniil Trifonov présente son nouvel enregistrement solo de Deutsche Grammophon, Bach – The Art of Life. Centré sur le chef-d'œuvre tardif de Jean-Sébastien Bach, L'Art de la fugue, le nouveau double album reflète la vision de Trifonov sur la vie de famille et la création musicale de l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Des œuvres de quatre des fils de Jean-Sébastien, ainsi que deux pièces connues pour avoir été les préférées de la famille Bach, sont également incluses dans un programme comprenant tout, des pièces légères ressemblant à des danses à la majesté lugubre de la Chaconne en ré mineur. Déjà réputé pour ses enregistrements du répertoire romantique, Daniil Trifonov apporte la même combinaison magique de vitalité, de sensibilité et de maîtrise technique sans faille à ces œuvres d'un autre âge.

L'album commence dans une veine plus légère avec un portrait de famille sous la forme de quatre œuvres charmantes de ses fils surdoués : la Sonate n°5 en la majeur de Johann Christian, la Polonaise n°8 en mi mineur de Wilhelm Friedemann, le Rondo en ut mineur de Carl Philipp Emanuel et les Variations de Johann Christoph Friedrich sur « Ah, vous dirai-je, maman ». Trifonov note qu'il était courant en Allemagne à l'époque que les familles aient leur propre spécialisation et Bach, lui-même issu de musiciens, a clairement transmis ses dons : « C'est une incroyable réussite parentale que quatre de ses enfants aient écrit de la merveilleuse musique ! Et chacun avait sa propre voix individuelle.

