Bach Praise - Chorus Musicus Köln, Das Neue orchester, Christoph Spering

Christoph Spering est cantor d'une église de Cologne et chef spécialiste des grandes œuvres chorales religieuses. Qu’elles soient baroques ou romantiques, il donne depuis plus de 30 ans sa vision de ces pages sacrées à la tête du Chœur et de l'Orchestre qu'il a fondés.

Bach est depuis longtemps au centre des recherches de Christoph Spering.

Quel orgue utiliser ? Quels tempi choisir ? Quid des chorales et des récitatifs ? Quand on s’attaque à la musique de Bach, le chef avoue que les questions sont toujours plus nombreuses. Il tente d’y répondre dans ses enregistrements et à travers les cinq cantates qui sont au programme de ce nouvel opus. Des œuvres qu’il aborde avec humilité : l'interprète s’efface devant la partition et la grandeur de la musique. Tout y est d’une grande sensibilité et d’une grande tendresse. C’est un Bach intime et recueilli, superbement porté par ce chef allemand.