Bach, JS: Goldberg Variations - David Fray, © *

Son premier disque était déjà dédié à Bach. Aujourd'hui, David Fray se révèle une nouvelle fois en tant que pianiste audacieux avec les Variations Goldberg du même compositeur. On vous en parle !

Décrit comme « Peut-être le plus inspiré, et certainement le plus original des musiciens de Bach de sa génération », David Fray poursuit une carrière active de récitaliste, soliste et chambriste dans le monde entier. Il est titulaire de plusieurs prix, dont le prestigieux German Echo Klassik Prize pour l'instrumentiste de l'année et le Young Talent Award du Ruhr Piano Festival.

Artiste exclusif de Warner Classics, David Fray a enregistré son premier CD avec des œuvres de Bach et Boulez, acclamé par la critique. Le disque a été salué comme le « meilleur disque de l'année » par le London Times et Le Soir. La deuxième sortie de M. Fray était un enregistrement des concertos pour clavier de Bach avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À réécouter AUDIO 25 min émission L'invité du jour David Fray : "Les Variations Goldberg c'est une œuvre-monde !"

Depuis son premier disque dédié à Bach, qui révéla un jeune artiste audacieux, le pianiste David Fray est plusieurs fois retourné à la musique du Kantor de Leipzig sous différentes formes, concertos, piano solo ou récemment en musique de chambre avec Renaud Capuçon. Car il a d’instinct une affinité avec cette musique qu’il sait faire chanter. Il y revient une nouvelle fois pour une œuvre monumentale, un grand voyage au piano qui garde tous ses secrets. Les Variations Goldberg, œuvre immense par sa richesse foisonnante, ont en effet une place à part dans l’œuvre de Bach : nombre de pianistes s’y confrontent, comme si les 30 variations de cette œuvre révélaient au fil du temps une petite partie de leur âme. C’est aussi le cas de David Fray, dont l’approche pianistique si riche et colorée nous interpelle. Il dit :

Quand après ces 30 métamorphoses ou transformations le thème réapparaît dans sa nudité originelle, l’auditeur voit instantanément défiler en filigrane ces 30 épisodes successifs, comme peut-être, arrivés à la fin du voyage, nous voyons notre propre existence se présenter devant nos yeux en accéléré. La sérénité qui s’en dégage, et qui surprend toujours, est celle de l’accomplissement, d’un ordre retrouvé.