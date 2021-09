Bach : h-Moll Mess, BWV 232 - Gli Angeli Genève / Stephan MacLeod

La Messe en si mineur de Bach fait partie de ces œuvres qui relèvent, particulièrement pour les chefs d'orchestre, du mystère.

Celui de la chronologie de sa composition en est un également : le Sanctus qui se trouve vers la fin de la messe a été composé en 1723. C'est seulement dix ans plus tard qu'il écrira le Kyrie et le Gloria. Bach attendra 1748 pour compléter sa messe, deux ans seulement avant sa mort. Plus de vingt ans pour la constituer, on peut donc dire qu'il s'agit de l'œuvre d'une vie. Œuvre qu'il n'entendra d'ailleurs jamais entière de son vivant.

Elle a été écrite pour deux sopranos, un contralto, un ténor, une basse, un chœur et un orchestre. La Messe en si mineur est principalement composée d'un assemblage de diverses pages puisées dans différents ouvrages plus anciens du compositeur. et réécrites par lui selon le procédé de la parodie (au sens ancien du terme : "texte composé pour être chanté sur une musique connue"). C'est un procédé courant chez Bach et ses contemporains.

Dans cet opus, Stephan MacLeod et son ensemble Gli Angeli Genève abordent la messe avec dix chanteurs au total. Bach faisait pareil pour ses cantates de sorte à favoriser la parole à l'orchestre. Les voix s'épanouissent et sont soutenues admirablement par l'orchestre.

Mettre la voix devant les instruments aujourd'hui comme nous le faisons avec Gli Angeli Genève, c'est redonner à la parole la place qui doit être la sienne : la première, celle qui fonde et suscite cette musique vocale. Et si le chœur chante devant les instruments, il n'a pas besoin d'être nombreux tant l'équilibre entre voix et orchestre est facilité. (...)

Stephan MacLeod (extrait du texte du livret)

Ci-dessous, un documentaire en marge des répétitions de la messe :