Bach : English Suites 1-3 – Vladimir Ashkenazy

Ce pianiste et chef d'orchestre russe appartient aux artistes dotés d'une certaine excellence. Le 15 octobre est paru chez Decca Classics un double album reprenant les suites en Bach... On vous en parle !

Vladimir Ashkenazy naît à Gorki (URSS) en 1937 et entame son apprentissage du piano à l'âge de 6 ans. A peine deux ans plus tard, il entre au conservatoire de Moscou. A sa majorité, il remporte le deuxième prix du prestigieux Concours international de piano Frédéric Chopin. Un an après, il est lauréat du Concours Reine Elisabeth. Si on le connait d'abord pour ses interprétations des préludes et fugues de Chostakovitch, l'œuvre complète de Rachmaninov ou celle de Chopin, son répertoire s'avère beaucoup plus vaste. Alors qu'il évite de plus en plus Liszt et la musique contemporaine, on remarque ses enregistrements de Prokofiev, Brahms ou Beethoven.

Tout en poursuivant son activité de pianiste, Vladimir Ashkenazy s'essaie également à la direction orchestrale. Dans les années 80, il dirige régulièrement l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam avant de devenir directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra de 87 à 94. A travers les années, il occupe aussi cette fonction au sein de l'Orchestre symphonique allemand de Berlin, l'Orchestre Philharmonique tchèque, l'Orchestre symphonique de la NHK, et celui de Sidney.

Aujourd'hui âgé de 84 ans, le musicien nous revient avec un double album comprenant les trois premières Suites anglaises de Bach mais aussi son tout premier enregistrement de Bach datant de 1965, le Concerto en ré mineur. Cet album marque la plus longue association exclusive de l'histoire entre un pianiste et sa maison de disque.

Ici, régalez-vous non pas d'une Suite anglaise mais bien française de Bach :