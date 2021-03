Aquarelles : Françaix, Debussy, Vignery, Bozza - Alexandre Collard, Nicolas Royez

De la musique française du 20e siècle au programme de ce très beau disque que l’on doit au corniste Alexandre Collard et au pianiste Nicolas Royez.

La musique française du XXe siècle resplendit de couleurs. Les riches sonorités mêlées du piano et du cor servent à merveille ce répertoire que nous désirions mettre en valeur, mais également enrichir.

Dans ce disque, Claude Debussy côtoie Jean Françaix, mais aussi Eugène Bozza et Jane Vignery.

En réalité, Jane Vignery n’est pas française comme les trois autres, mais belge.

Elle est née à Gand en 1913 et a commencé ses études au conservatoire royal de la ville avant de les poursuivre à l'École Normale de Musique de Paris avec Nadia Boulanger et Paul Dukas. Elle enseignera au Conservatoire de Gand jusqu’à sa mort dans un accident de train en 1974…

En 1942, elle remporte en Belgique le prix Emile Mathieu pour sa Sonate pour cor, qui reste son œuvre la plus célèbre. Une oeuvre d’esprit impressionniste qui se situe quelque part entre Fauré et Debussy...

Programme du disque

Jean Françaix : Divertimento

Claude Debussy : Ariettes oubliées, L. 60

Jane Vignery : Sonate, Op. 7

Eugène Bozza : En Forêt / En Irlande / Chant lointain / Sur les cimes / Entretiens

Jean Françaix : Canon à l'Octave