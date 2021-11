Anima Aeterna - Jakub Józef Orliński & Il Pomo D'oro

Les réseaux sociaux ont du bon, c'est grâce à eux que l'on connait le contre-ténor polonais. Filmé par France Musique en 2017, Jakub Józef Orliński apparait en short et baskets chantant du Vivaldi... 8 millions de vues sur YouTube ! Aujourd'hui, il sort son 3ème album solo chez Warner Classics !

Du talent et la magie des réseaux sociaux... Voilà ce qui nous mène à Jakub Józef Orliński ! L'ascension professionnelle du chanteur et danseur à ses heures perdues est à l'image de sa personnalité : improbable et spontanée, mais le contre-ténor ne vient pas de nulle part. Il étudie à l'université de musique Frédérique Chopin de Varsovie et en sort diplômé en 2012.

Dès 2011, il participe à des compétitions de chant lyrique à travers le monde et décroche bon nombre de prix. Quatre ans plus tard, il devient élève de Edith Wiens à la Julliard School de New-York et continue de remporter pas mal de prix et d'interpréter beaucoup de rôles.

En 2019, il reçoit le Gramophone Classical Music Award du meilleur jeune artiste mais c'est avec cette vidéo filmée par France Musique et devenue virale que le monde entier le découvre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Il est invité à chanter Vedro con mio diletto, extrait de l'opéra de Giustino de Vivaldi.

A cette occasion, il demande des précisions quant au code vestimentaire, il lui est répondu : "c'est la radio, personne ne te verra". Au vu des températures estivales, lui et son pianiste se produisent en short et baskets. Tout ça sans réaliser qu'ils seront face à un public et que la prestation fera l'objet d'une captation vidéo. Au delà d'une interprétation parfaite, son style vestimentaire a contribué au succès de la vidéo sur Youtube, la plaçant parmi les vidéos de contre-ténors les plus regardées : 8 millions de vues à ce jour !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le 29 octobre dernier est sorti son troisième album solo, Anima Aeterna conçu comme un voyage parallèle à Anima Sacra, son premier album. Dans ce nouvel opus, il propose un focus sur le compositeur bohémien Jan Dismas Zelenka avec des œuvres de Johann Joseph Fux, Antonio de Almeida et Haendel. Et pour ne pas déroger à la règle, c'est brillant ! Le chanteur forme un duo parfait avec Francesco Corti qui dirige l'ensemble Il Pomo d'Oro.

A écouter sans modération !