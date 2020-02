Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette et Concerto - Julien Hervé

Julien Hervé, clarinette solo du Philharmonique de Rotterdam, a décidé de graver deux chefs d'oeuvre du répertoire pour clarinette... deux pièces qui ont orienté son choix vers cet instrument quand il était jeune.

"Enregistrer le concerto et le quintette pour clarinette de Mozart dans la vie d’un clarinettiste est essentiel et intimidant et demande de s’y confronter avec la plus grande humilité”.

Lorsque Julien Hervé est entré au conservatoire, il n’a tout d'abord pas osé y toucher : “J’ai même dû passer des mois sur les seules quatre premières mesures du concerto qui pose les jalons d’une réflexion profonde sur la structure, la dramaturgie, l’articulation, le phrasé, le tempo. Le tout formant un équilibre si délicat à trouver” confie-t-il.

Ce subtil et délicat équilibre, Julien Hervé l’a trouvé… Sa clarinette s’amuse, fait des bonds, sourit et sursaute… mais elle sait aussi se faire mélancolique et tendre dans les mouvements lents, que ce soit dans le concerto ou dans le quintette. C’est une voix d’opéra, aux multiples visages et pleine de caractère qui se confie à nous tout au long de ce très bel opus .