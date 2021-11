Debussy : Pelléas et Mélisande - Pierre Dumoussaud

C'est donc ce qu'a fait l'Opéra National de Bordeaux en se rapprochant du label Alpha Classics afin de procéder à l'enregistrement du chef-d'oeuvre de Debussy lors de répétions. Une nouvelle version inattendue donc mais très espérée, avec une distribution exceptionnelle et un jeune chef, Pierre Dumoussaud, dont c’est en train de devenir l’œuvre fétiche puisqu’il la dirige sur de nombreuses scènes.

Beaucoup de gens m'écrivent que ça leur manque d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, parce que ce sont des moments où on peut tout oublier. La lumière s'éteint et on est dans un autre monde...

Chiara Skerath, Le Point