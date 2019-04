TRANS (4) : Parence

Sonothèque : Boite de conserve

La boîte de conserve. Objet tout à fait anodin et quotidien qui révèle dans bien des cas des qualités sonores totalement dingues. Comme ici, lorsqu’on l’ouvre. Mais très peu de musiciens l’utilise en fait ainsi. Non, la boite de conserve s’avère être un instrument de percussions permettant différents gestes et textures de sons.

O

Boite de conserve en métal / ouvrir la boîte manuellement

Sound FX Library CD:D&H11

Soubi

Nambyé wawé

Buda Records 92732-2

John Cage

Third construction - pour quatuor de percussions

Ludi Ars, Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Gianluca Ruggeri et Flavio Tanzi, percussions

Brilland Classic 94745

Laura Liben

Bang on a Tin can

Kwabenah Nyama

Sunday Monday

Buda Records 1979352

Tin can and box band

archive de mars 1929

Washboard Rhythm King

Sloppy Drunk Blues

Best of Jazz 4073

Pierre Schaeffer

Bilude - pour piano et bande magnétique

INA G 6027/6029

Nam June Paik

Etude for Pianoforte, october 1960

Guy Klucevsek

Sweet chinoiserie pour 2 pianos jouets, melodica, instruments jouets et objets son

Point Music 456345-2

Javier Alvarez

Asi el acero - pour steel drum et sons fixés sur support

Casete CAS-23014-00029

Entretien : Stéphane Marin

Stéphane Marin

re_COMPOSED re_ALITY

février 2017 à l’occasion de la Semaine du Son

Stéphane Marin

Kosta_Oland

avril 2018 à l’occasion de la première édition du festival La Nuit²

Stéphane Marin

L’inquiet

Galaverna (2015)

Stéphane Marin

SERENDIB_RYTHM

Unfathomless

Actualités

Les Marches Inouïes : marches d’écoutes paysagères

25-26 mai : Jardin des Plantes (Paris) / Fête de la Nature

4 départs entre 11h et 18h tout le we - jauge réduite -réservation sur place - gratuit

Élémentaire : sieste sonore écologique et paysagère

1er et 2 Juin : Festival Inspirations végétales (Montrouge)

séances de 30 minutes / accès libre durant tout le we de 11h à 19h - gratuit

ÉcouteS d’EspaceS / EspaceS d’ÉcouteS : marches d’écoutes augmentées

8-9 Juin : Festival « Les Insolites » / Quartier Atlantis / Massy

2 à 3 départs entre 11h et 18h tout le we - jauge réduite -réservation obligatoire - gratuit)

Fronteras de la escucha : performance sonore (soundwalk + live)

18 /19 / 20 Juillet : Seman de la Escucha - Medelin (Colombia)

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°21 : « ça fait du bien » Yogyakarta, janvier 2015 (1:17) (Femme / Indonésie / Bibliothécaire / Mozart / Alouette)