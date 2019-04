Trans (3) : Port

Sonothèque : Bois

Le bois. Bon, c’est un peu vaste, le son du bois, vous me direz. Oui, mais il n’empêche qu’en 200 sonothèques, je ne l’ai jamais abordé. Nous parlerons ainsi des tambours de bois et autres instruments idiophones, uniquement constitué de bois.

Anonyme

Jeu d'extérieur : Frapper une boule en bois avec un maillet en bois/impact

Album : Bruitages / collections vintage FX : Loisirs

DIFE 625809

Grigore Lese

Roumanie : Canta cucu-n lemn uscat (le chant du coucou dans une forêt humide)

Album : Tune in/The music of Europe : Folk vol. 2

European Broadcasting Union PRCD-EBU1842-43

David Bowie

It's No Game

Album : Scary Monters

EMI 5218950

Sepultura

Crucificados pelo sistema Ratos de Porão

Naked City

Osaka Bondage

Avant AVAN 002

Simple Minds

Up On The Catwalk

The Cure

Give Me It Live Oxford

Sting

Shadows in the rain

Album : The dram of the blue turtles

A&M Records 393750-2

Radiohead

Weirdfishes

Album : In rainbows

RF IRST X X001/2

Frank Zappa

Heavy Duty Judy

Album : Frank Zappa and the best band you never heard in your life

Zappa Records CDDZAP 38

Napalm Death

You suffer

Napalm Death

You suffer (live)

Han Bennink

Solo Improvisation

At Bishopsgate Institute, Londres

Thomas Loyer aka ThoTho

Cotton Comes to Bestown remix

Georges Aperghis

Requiem Furtif pour violon et claves

Anne Mercier, violon

Françoise Rivalland, percussions

Album : Georges Aperghis : La nuit en tête

Zig Zag Territoires ZZT 020501

Anonyme

Musique Akara, tambours de bois (rythme koita, Musique de Manus)

Album : Papouasie Nouvelle-Guinée:Musiques de Manus et Bougainville

Ocora OCR 86

Harkaitz Martinez de San Vicente et Mikel Ugarte

Bateran pour 2 txalapartas

Album : Amoria

Deutsche Grammophon 4817245

Ivan Fedele

Txalaparta (Folk Dance II)

Album : Tesela

Verso VRS2143

Gustav Mahler

Symphonie n°6 en la min : Finale (Allegro moderato - allegro energico)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Claudio Abbado

DGG 00289 477 5573

Liza Lim

An Elemental Thing (2017)

Entretien : Thierry Pécou

Thierry Pécou

Femmes changeantes, cantate des quatre montagnes (2016)

Katarina Livjanic et Noa Frenkel, contraltos

Ensemble Variances

Direction : Thierry Pécou

Thierry Pécou

Orquoy pour grand orchestre (2012)

Orchestre National de France

Direction : Jonathan Stockhammer

Album : Thierry Pécou : Orquoy Chango et Marcha de la humanidad

Wergo WER73182

Thierry Pécou

Passeurs d’eau (2004) : 3e partie : Mythe Yagua de Création du Monde et Initiation

Ensemble Zellig

Album : Passeurs d'eau

Intégral 221.160

Thierry Pécou

Pour un rituel imaginaire (1991-1992) pour trois flûtes égales

Le Trio d'Argent

François Dauvin Clavaud, Michel Boizot et Xavier Saint-Bonnet, flûte traversière

Album : D'ici et d'ailleurs

MDA Productions 9402 MDA

Actualités :

Les 23 et 25 avril prochains, retrouvez l'Ensemble Variances à Rouen pour une création originale : Nahasdzáán ou le monde scintillant (Oratorio dansé pour voix, ensemble, instrumental, danseurs et animaux, avec Thierry Pécou, Laura Tohe et Luc Petton)

Le 2 mai, l'Ensemble Variances fera également une représentation de Nahasdzáán ou le monde scintillant au Théâtre de Caen, dans le cadre du festival Aspects des Musiques d'aujourd'hui.

Portrait Sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°88 « Quels sont les objectifs ? » Wuhan, Chine, Février 2019

(Femme / 24 ans / Wuhan / université / Stagiaire à l'Alliance Française / portrait francophone / rires et chansons)