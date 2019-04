Sonothèque : Gens qui ne savent pas jouer

Les gens qui ne savent pas jouer. On peut dire, sans aucun chiffre à l’appui, qu’il y a dans ce bas monde plus de gens qui ne savent pas jouer d’instruments que de musiciens qui maîtrisent leurs binious.

Europe

The Final Countdown

Anonymes

Joseph Kosma

Les feuilles mortes

Vincent Malone et Hervé Lavandier

Naive Records U 319001/2

Ornette Coleman

Sound Gravitation

Album : The Empty Foxhole (1966)

Blue Note 8289822

Keiji Haino with Boris

Offer It All Up, Our Madness, That Will Be Crushed on This Land That Has Come to Be Called Chaos Unzipped

The Shaggs

Sweet thing

Light In The Attic Records LITA151

Simon Deslandes

PANfare 2 - copie privée

Ludwig van Beethoven

5ème symphonie

Portsmouth Sinfonia

Foster’s Social Orchestra

Noises off

Twentieth Century Fox 8471262

George Crumb

Black angels (Pavana Lachrymae)

Naive Records V 5272

Camille Saint-Saëns

Les Pianistes (Carnaval des animaux)

DGG (Deutsche Grammophon) 4795143

Lil Wayne / Birdman

Leather So Soft

Mr Bungle

Merry go bye bye

Splash 828694-2

Entretien : Jean-Baptiste Masson

Colonne, Drone

Colonne Dijon / numéro 3

Nicolas Canot et Jean-Baptiste Masson

Jean-Baptiste Masson

Sleep, and his half-brother Death (2018)

Jean-Baptiste Masson

Dodo (en do dièse)

Nicolas Thirion: pédales, table de mixage, guitare, vieille à roue, Teenage Engineering OP-1

Benoît Kilian : percussions

Baptiste Chatel: synthétiseur modulaire, organelle

Actualités :

Le 15 avril à la Sorbonne - Maison de la recherche - conférence “Ondes Radio, voix des morts et musique”

Du 6 au 19 mai avec l’association Magnavox - Entre Dijon et la Macédoine

European Creative Academy - du 18 au 24 aout 2019 à Annecy - organisé par le Collège Contemporain

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°83 « You're Welcome » Wuhan, Chine, Février 2019

(Enfant / Fille / 5 ans / wuhan / portrait en chinois et en anglais / sol /do)