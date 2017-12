Trad (3) : écouter les traditions

Sonothèque : Couteau

Mr Bungle, Violenza Domestica

Splash 828694-2

Sébastien Gaxie, A feast for the ears

"Atelier de la création" du 11/06/2013, France Culture

Enregistrement Radio France

E’Guijecri, Aiguisir

ARFI AM 025

Vladimir Kasyanov and The Futurist Circle, Drama in the Futurists’ Cabaret

ReR Megacorp ‎ReR RAG 1 and 2

Traditionnel, Chez le boucher

EPM VC99-14

Erik Marchand, Al Lemmer

DASTUM DAS 151

Giorgio Battistelli, Experimentum Mundi

Fonia Records ‎Fonia 503

Peuple Ouldeme, Chant de Meule (chant de farine)

MAISON DES CULTURES DU MONDE W 260104

Algirdas Martinaitis, Arma Christi

Lithuanian Music Information And Publishing Centre LMPICCD005

Dmitri Kourliandski, Lacrimosa, Anatomy of Pain

Copie privée

Un Drame Musical Instantané, Pas De Cadeaux

MPO SCOPA 151281 https://blogs.mediapart.fr/jean\-jacques\-birge/blog/060515/le\-drame\-sample\-par\-den\-sorte\-skole

Den Sorte Skole, Overtime

Not On Label (Den Sorte Skole Self-released), 2013

Julien Malaussena, Introduction au timbre et à l'énergie, Chapitre I

Copie privée

Entretien : Frédéric Aurier

Ecoutes :

Jean-François Vrod, Why cot ?

Trio La Soustraction Des Fleurs : Jean-François Vrod (violon, voix), Frédéric Aubier (violon, voix) et Sylvain Lemêtre (voix, zarb)

Harmonia Mundi SIG11084

Mats Eden, Skvarsla, Josseharspolska

Gammalthea SEWJN17

Jean-François Vrod, Tremeoc

Trio La Soustraction Des Fleurs : Jean-François Vrod (violon, voix), Frédéric Aubier (violon, voix) et Sylvain Lemêtre (voix, zarb)

Harmonia Mundi SIG11084

Traditionnel, Inamwaluko

Ocora OCR C560155

Frédéric Aurier,Le mur d'Hadrien

Ensemble 20 21

Copie privée

Frédéric Aurier, Impressions d'Afrique

Quatuor Bela

Copie privée

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°62 : « C'est essentiel à la vie», Epinay-sur-Duclair, mai 2016

(Femme / France / le vert / On va s'aimer)

Copie privée