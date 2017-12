Trad (1) : Dans la cornemuse

Sonothèque : tuyau

Nous parlerons des tuyaux que l’on frappe pour obtenir ce fameux "TUMB" (comme si on les débouchait), à l'image de ce tire-bouchon des années 80. Mais Il n'est pas nécessaire de pratiquer le limonadier de façon virtuose pour obtenir ce doux son. Il suffit de prendre un tuyau quelconque et de frapper l’une de ces extrémités sur le sol ou une pierre.

Licence IV, Viens boire un p’tit coup à la maison

EMI 5432992

Îles Salomon, Peuple ‘Are’Are, Wara ni 'Asuha'a - Pasiawa

Chant du Monde CNR 274963

Wasi ka nanara pan pipers, Matara ni tani

OceaniaOCA00072

Blue Man Group, I Feel Love

WEA

Björk, My spine

Mother Records 533968-2

Jacques,Tout est magnifique

Pain Surprises Records JACQUES001CD

Israel Quellet, For Home-Made Bass, Percussion and Miscellaneous Sounds

Sub Rosa

Fausto Romitelli, Professor Bad Trip : Lesson n°1 (1998)

Cypres CYP 5620

Marco Momi, Almost Vanishing

Stradivarius STR 33950

Salvatore Sciarrino, Omaggio a Burri (1995) pour flûte traversière, clarinette basse et violon

Kairos Production 0012132KAI

Barbatuques, Abduzidos

Mr Bongo MRBCD 032

Francesco Filidei, Opera Forse : Aria del Pesce

Empreintes Digitales ED13247

Entretien : Erwan Keravec (sonneur de cornemuse)

Joueur de cornemuse virtuose, Erwan Keravec est parti à la conquête de nouveaux modes de jeu qu’il met en scène dans des commandes à différents compositeurs, comme au cours d’improvisation ou de spectacles jouant avec notre perception. Un parcours hors du commun qui a fait décoller la cornemuse bien loin de ses clichés et de nos a priori.

Écoutes :

Wolfgang Mitterer, Run

Disque : Sonneurs / Buda Musique

Erwan Keravec, Sans Titre Provisoire

Disque : Sonneurs / Buda Musique

Oscar Bianchi, Fluente (2013)

Vincent Bouchot (baryton) et Donatienne Michel-Dansac (soprano)

Disque : Vox / Buda Musique

Erwan Keravec, Beñat Achiary, Erra

Disque : Vox / Buda Musique

Philippe Leroux, Le chant de la Pierre (2014)

Disque : Vox / Buda Musique

